Rafael Nadal: Novak Djokovic explicó por qué el español es tan bueno en arcilla

Una vez sorteadas las llaves de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, se descubrió que Rafael Nadal y Novak Djokovic podrían medirse en las Semifinales del torneo.

Y fue el serbio el que explicó por qué El Matador es tan buen jugador en la arcilla, como el terreno donde se disputa Roland Garros.

"Probablemente debido a mi nivel de tenis en esos partidos no he alcanzado su nivel, cuando su nivel en tierra siempre está ahí. Siempre es muy alto, si no llegar a ese alto nivel en esta superficie no tienen ninguna opción de ganarle el partido", aseguró Djokovic en conferencia de prensa.

Junto con la final del Masters 1000 de Roma, el Djoker no ha podido vencer a Nadal en ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos.

