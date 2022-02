Rafael Nadal sobre Zverev: 'Lo siento por él, pero creo que se merece la sanción'

Abierto Mexicano de Tenis, ya que conductas que hizo el alemán de agredir con su raqueta la estructura donde se sienta el juez de silla y la forma en que lo encaró, no se pueden presentar en este deporte. Para Rafael Nadal está todo claro al decir que su colega Alexander Zverev fue merecidamente expulsado del, ya que conductas que hizo el alemán de agredir con su raqueta la estructura donde se sienta el juez de silla y la forma en que lo encaró, no se pueden presentar en este deporte.

"Es un acto desafortunado, lo siento por él, tengo una buena relación con Alexander y al final creo que se merece la sanción, no se puede actuar de esta manera; creo que es consciente de ello y ojalá que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que también pierden un poquito los nervios en la pista. Creo que al final, es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general", indicó en conferencia de prensa.

Zverev, al final del encuentro, golpeó la silla de metal del juez italiano Alesaandro Germani, de hecho, estuvo a punto de golpearlo en el pie, razón por la que la ATP decidió expularlo del AMT, y hay en el aire una posible multa económica. Los hechos ocurrieron el martes por la categoría de dobles cuando, al final del encuentro, golpeó la silla de metal del juez italiano, de hecho, estuvo a punto de golpearlo en el pie, razón por la que ladecidió expularlo del, y hay en el aire una posible multa económica.

"No voy a entrar en lo que es justo no es justo o en el tema de las sanciones, pero se tienen que parar un poco ese tipo de actitudes que últimamente se ponen un poquito más de moda, y que le sirva para que no se repita", añadió.

"Ojalá lo veamos pronto en las pistas y que le sirva a él y otros que tienen actitudes similares", finalizó.