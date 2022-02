Alexander Zverev: Expulsión del alemán del AMT fue decisión de la ATP

La expulsión de Alexander Zverev del Abierto Mexicano de Tenis fue decisión meramente de la ATP, declaró Raúl Zurutuza, director del torneo.

El jugador alemán reaccionó de una manera muy polémica y hasta agresiva contra el juez italiano Alessandro Germani luego de que marcó una bola fuera lo que costó la eliminación del tenista en la categoría de dobles, ya que golpeó con su raqueta varias ocasiones la estructura de metal de la silla del juez.

"El reglamento lo aplica la ATP y asumo que no fue un proceso fácil porque se tardaron un poquito o sea hasta la 1:30 de la mañana. Siempre ha sido así, el supervisor es el que toma la decisión final y es el que decide aplicar el reglamento. No hay mucho qué pensarle, nosotros acatamos lo que ellos deciden, como dice el dicho, no tenemos vela en el entierro", afirmó Zurutuza.

Si se revisa el Código de Conducta de la ATP, Zverev cometió tres ofensas diferentes.

1- abuso de raquetas o equipo, lo que significa que "los jugadores no golpearán, patearán o lanzarán de forma violenta, peligrosa o con ira una raqueta u otro equipo dentro del recinto del torneo", se puede leer en el reglamento. También se especifica que el abuso incluye "el golpeo intencional y violento de la red, la cancha, la silla del árbitro u otro accesorio durante un partido por ira o frustración", exactamente lo que hizo Zverev. Para esa violación se estipula una multa de hasta 500 dólares.

2- abuso verbal. "Los jugadores no podrán abusar directa o indirectamente de un oficial, oponente, patrocinador, espectador o cualquier otra persona dentro del recinto del torneo. El abuso verbal se define como cualquier declaración sobre un oficial, oponente, patrocinador, espectador o cualquier otra persona que implique deshonestidad o sea despectiva, insultante o de otra manera abusiva". Este acto puede ser sancionado con hasta 20 mil dólares de multa.

3- Conducta antideportiva. La ofensa con la que el torneo justificó la expulsión del alemán se define como "cualquier mala conducta de un jugador que sea claramente abusiva o perjudicial para el éxito de un torneo, la ATP y/o el deporte". Esa falta se multa con hasta 20 mil dólares.

"Cada quien es responsable de sus actos, está muy triste por esa reacción. Simplemente decirle que sentíamos mucho que haya pasado esto, le reiteramos que esta es su casa", añadió Zurutuza.

