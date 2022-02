Alexander Zverev se disculpó por agredir a juez de silla: 'Mi berrinche estuvo mal y es inaceptable'

Alexander Zverev se disculpó por golpear con su raqueta en varias ocasiones la silla donde se encontraba el juez del partido de dobles que acababa de perder junto al brasileño Marcelo Melo durante el Abierto Mexicano de Tenis.

El tenista alemán también insultó al juez de silla, por lo que mandó une mensaje en sus redes sociales expresando su arrepentimiento por su comportamiento y asegurando que se despulpó en privado con el agraviado

"Es difícil poner en palabras cuánto me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi berrinche hacia él estuvo mal y es inaceptable", escribió en sus redes sociales.

Zverev fue descalificado del torneo por conducta antideportiva y está a la espera de una posible sanción económica.

"Estoy decepcionado conmigo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusas. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, con el torneo y con el deporte que amo.

"Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer, dejé demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis actos y en cómo hacer para asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Les pido perdón por decepcionarlos", continuó.

