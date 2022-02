AMT: Rafael Nadal debutó con triunfo en el torneo de Acapulco

Rafael Nadal sigue sin perder en este 2022, ya que aumentó su marca a 11-0 tras derrotar a Denis Kudla por contundente 6-3 y 6-2 en su debut en Acapulco.

El español ganador de 21 Grand Slams necesitó de una hora y 16 minutos para derrotar a su rival que se vio poco acertado en sus tiros contra el ibérico.

Nadal contó con el apoyo da la afición desde un inicio, terminó con ocho aces, cero dobles faltas, no padeció de ningún punto de quiebre en contra y tuvo un total de 64 por ciento de sus tiros ganadores.

Rafa afirmó al final del encuentro que no se siente favorito por sobre el resto de los demás ya que el talento que existe entre los rivales es basto.

"Nunca me consideré o pensé que lo podría ser, vamos a respetando a cada rival. Mi objetivo era este (ganar) mañana (hoy) mi objetivo será Koslov y a partir de ahí hay que ver cómo se van dando las cosas día a día para er mejor en el evento", declaró el español en conferencia de prensa.

En la siguiente ronda Nadal se medirá al estadounidense Stefan Koslov, quien es recordado por derrotar a Grigor Dimitrov el lunes pasado con todo que padeció de un calambre en la pierna derecha y que prácticamente jugó con una pierna durante dos sets.

"A estas alturas ya no (me pongo presión) no hay nada más externo que me genere más presión que mi auto exigencia, satisfacción, alegría y sentir el cariño de la gente. Todos los que estamos en el circuito sabemos que se gana se pierde y seguro que si pierdo no es porque sienta presión sino porque mi rival fue mejor", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABIERTO MEXICANO DE TENIS: KOZLOV SUFRIÓ CALAMBRE EN PLENO PARTIDO ANTE DIMITROV