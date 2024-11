Revelan que CONADE destinó 627 mdp a Puebla sin evidencias de obras

Una investigación realizada por el medio Grada, dio a conocer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) otorgó más de 627 millones de pesos para infraestructura deportiva en Puebla de 2009 a 2017. No obstante, no hay evidencias del trabajo realizado con ese monto.

Dicha cantidad fue destinada a proyectos de "Obra Pública" en 47 municipios, donde no hay rastro de ello, pues en las Olimpiadas Nacionales, Puebla no tuvo un avance que respalde las intenciones al no superar la mejor actuación de 2001 cuando quedaron en el decimoprimer puesto del medallero, lo máximo qie lograron fue la decimotercera plaza.

Mario Marín Torres, del PRI y Rafael Moreno Valle, del PAN, fueron los gobernadores que estaban en turno cuando se recibían estas cantidades millonarias.

En 2008, Mario Marín firmó los primeros convenios con el objetivo de "propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar los espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes", presentada por el presidente de México en aquel entonces, Felipe Calderón.

Municipios como Coronango, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan, y Santa Clara Huitziltepec fueron apoyados con altas cantidades de dinero, sin embargo, en dichos lugares no existen evidencias del objetivo.

Sergio Salomón, actual gobernador de Puebla declaró que existe una deuda pendiente. "Hay un problema con la CONADE desde gobiernos anterioes, existe una sentencia que se debe pagar de 12 millones de pesos, pero es de un tiempo anterior", dijo.

