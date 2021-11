Rommel Pacheco: 'El deporte es una inversión, no un gasto'

CALI, COLOMBIA.- El cuatro veces seleccionado olímpico y medallista mundial de clavados, Rommel Pacheco, lamentó la reducción del presupuesto que tendrá el deporte el próximo año. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ejercerá un presupuesto de 2 mil 378 millones de pesos, un 11.2 por ciento menor que el ejercido este año.

"Ahorita acabamos de ver el tema de presupuesto en Cámara de Diputados y no me canso de decir que el deporte no es un gasto, es una inversión y el deporte es la mayor herramienta de prevención, tanto del delito como de enfermedades.

"Debemos de ver al deporte como inversión y es incongruente que el mensaje sea: ‘apoyamos al deporte’ pero vemos que la reducción del presupuesto fue abismal", platicó Pacheco, Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista con RÉCORD.

El deporte en México, enfatizó Pacheco, necesita una reestructuración para poder tener un crecimiento a nivel mundial.

"No hay una dirección de Educación Física y Deporte en la SEP (Secretaría de Educación Física), no existe. ¿Cómo vamos a querer que el semillero exista si solo tienen una hora de clases a la semana los alumnos? Lo que yo entrenaba en un día es lo que hacen en casi dos meses y medio de educación física los niños. Es incongruente", criticó el exclavadista.

"Hay mucho qué cambiar. Obviamente, la ley de Cultura Física y Deporte, que tuvo su última modificación en 2013, ya pasaron algunos años, están algunas cosas obsoletas. Hay que modificar y cambiar la estructura de la Conade, la estructura del Comité Olímpico, qué tarea tiene quién, las federaciones, las grandes problemáticas que están en las federaciones. Creo que si todo mundo pusiéramos un granito de arena desde los atletas, entrenadores, directivos y toda la gente que estructura el deporte creo que podríamos tener mayores resultados", agregó.

