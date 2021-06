Usain Bolt: 'Tenía muchas ganas de estar en Tokio 2020'

Usain Bolt aseguró que le hubiera gustado mucho estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como invitado, pero no será posible pese a sus múltiples deseos.

“No, me he reunido algunas veces con mis entrenadores y cada vez que lo hago me recuerda lo difícil que fue y fue divertido verlos para convivir, pero no. Estoy triste por no estar ahí para ver. Tenía muchas ganas de estar (como invitado) y para mí es triste. Estoy emocionado por los chicos que van a ir a competir. Para mí es emocionante y estoy seguro de que todo están listos”, señaló durante un Instagram Live con la cuenta de los Juegos Olímpicos.

Asimismo, el hombre más rápido del planeta aseguró que aunque extraña las competencias se divertirá viendo desde su casa a los jóvenes.

“Extraño la competencia definitivamente, pero estoy más emocionado por ver qué va a pasar. Estoy emocionado y me voy a divertir viendo a todos estos atletas compitiendo al más alto nivel. No sé qué tan raro vaya ser no estar ahí, pero estoy más emocionado por todos estos chicos por estar en la pista”, finalizó.

