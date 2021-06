Pato O'Ward: 'Siempre ha sido el objetivo ser uno de los mejores atletas mexicanos'

Cada vez que Patricio O’Ward acelera, se aproxima un poco más a la consecución de aquellos sueños que parecían imposibles cuando miraba a sus ídolos Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Scott Dixon y Will Power por televisión. Pero en una temporada en que se ha mostrado tan sólido como los metales que componen su auto, el vuelo de Pato apunta tan alto como la Fórmula 1 y ser considerado ya como uno de los atletas mexicanos del momento.

El piloto regiomontano de 22 años recién perdió el liderato en IndyCar tras finalizar noveno en Road America, pero se mantuvo segundo para seguir contendiendo por la gloria de la categoría luego de haber ganado ya dos carreras. Y así, Pato ha logrado hacer retumbar su nombre por todos los cielos junto a hitos del deporte nacional como Canelo Álvarez, Checo Pérez, Julio Urías y Juan Toscano-Anderson.

“Pues siempre ha sido el objetivo (ser uno de los mejores deportistas mexicanos), la verdad que soy una persona muy competitiva y soy una persona que si estoy haciendo algo lo quiero hacer lo mejor que pueda y quiero que eso sea de lo mejor, porque si no, ¿por qué estoy haciendo eso? Es demasiado sacrificio, demasiadas horas se meten a este tipo de deportes, es mucha presión, estrés; un deporte de 24 horas al día, 7 días a la semana”, respondió a RÉCORD en una videoconferencia.

“Entonces me siento muy agradecido en la posición en la que estoy, específicamente mi familia, por ellos estoy aquí, si no fuera por ellos no estaría aquí y obvio por las oportunidades que me han dado los jefes de equipos sea en las categorías junior y ahora en las grandes, me hace sentir orgulloso de mi país y de mí, de lo que he podido lograr”, agregó.

O’Ward se ganó el poder probar un McLaren de Fórmula 1 luego de que el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, le prometiera que si ganaba una carrera podría realizar un test al término de la temporada. Pero mientras eso ocurre, se enfoca en ganar el campeonato, una meta compleja, mas no imposible.

“Siendo muy realista, el campeonato lo podemos ganar pero tenemos que ser perfectos el año que viene. El carro debe ser perfecto, los pit stops, son muchas cosas que se deben alinear pero estamos en la carrera, ya pasó esta temporada y al final del año toca probar mi prueba en F1 en Abu Dhabi con McLaren, imagino que estará especial”, reconoció.

Y así como Pato se abre camino en las pistas, su éxito ha provocado que el automovilismo mexicano viva una resurrección tal que cada vez se gana más terreno en el gusto de la afición, acostumbrada a solamente enfocar su ímpetu en el futbol.

“El soccer es lo que vende, las carreras no. Entre más afición haya más se enterarán los periódicos y la gente que hay carreras y la gente sigue a los pilotos, eso crece la piscina de donde estamos y solita debe crecer más y más, debemos hacer ruido pero esa es la mejor medicina para crecer, que más gente se haga fan de las carreras porque es diferente, no es fácil subir a un auto y correr, como tomar un balón y jugar con tus amigos, cuando el aficionado se sienta conectado con lo que estás logrando, ahí es cuando crece todo, pero no es fácil que sientan lo que sientes”, finalizó.

