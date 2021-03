Vianney Trejo, nadadora y medallista paraolímpica, denunció acoso en redes

La nadadora paraolímpica, Vianney Trejo, a través de su cuenta oficial de Instagram subió un video titulado "No quiero tu piropo, quiero tu respeto", en el cual denunció acoso en los comentarios que se desataron tras hacer un 'Tik Tok'. En el material solo se le puede ver bailando con diferentes trajes de baño.

"Dentro de los comentarios, econtré de todo, desde lo más bonito, lo más tierno, también lo más gracioso, y lo peor, lo más grotesco, sucio, obsceno.

"Fueron comentarios que honestamente se me hicieron una falta de respeto y no solamente hacia mí persona sino hacia todas la mujeres. Yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, obviamente sí bailé, pero no hice un baile para que la gente lo sexualizara de esta forma", explicó.

Además, agregó que los comentarios más desagradables que recibió eran emitidos de cuentas dónde las fotos de perfil eran de hombres con sus hijas, esposas o una mujer a lado, recalcó que no hay que olvidar que "la persona más importante en nuestra vida, la que ha guíado nuestro camino, es mujer".

La clavadista olímpica Paola Espinosa, no dudo en mostrarle sororidad con una publicación en Twitter, compartiendo el vídeo de Vianney en el que la reconoce como "una campeona dentro y fuera de la alberca".

“No quiero tu piropo, quiero tu respeto”, así denuncia @VianneyTrejoD, nadadora Paralímpica las agresiones y #ciberbullying que ha sufrido cuando es una campeona dentro y fuera de la alberca. Ella, todas y todos merecemos respeto. Video en IGTV https://t.co/AMnL0MIdKa pic.twitter.com/HDipPh6mqW — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) February 26, 2021

