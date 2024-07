Ever Palma ve posible el podio en los Juego Olímpicos de París 2024

Para ser atleta de alto rendimiento no solo se necesita entrenar para ser el mejor, sino que también se requiere resiliencia para sobreponerse a la adversidad. Un ejemplo de esto es el caso de Ever Palma, cuyo sueño de asistir por tercera ocasión a unos Juegos Olímpicos se frustró hace tres años, pero ahora irá a París 2024 y con probabilidades de pelear por medalla.

En el proceso para clasificar a Tokio 2020, en la prueba de 50 kilómetros de marcha, el atleta michoacano sufrió una lesión en la cadera que necesitó cirugía. Ever estuvo ocho meses inactivo, el periodo de pausa más largo de su carrera hasta entonces y que incluso le llevó a pensar en el retiro. “Pensaba que no era lo mío”.

“Fueron demasiados factores, cuenta mucho el de la edad. Tenía 29 años y mucha gente me preguntaba que qué iba a hacer”, contó el de Michoacán en entrevista con RÉCORD y compartió que, con el apoyo de sus hermanos, no se dio por vencido. “Quería cerrar mi ciclo, y aferrarme a este sueño. Y la verdad que me visualizo muchas veces en el podio”.

Ever Palma sueña con la medalla olímpica en París 2024

El debut olímpico de Palma Olivares fue en Londres 2012, en la prueba de 20 kilómetros de marcha, en la cual finalizó en el sitio 44 general con un tiempo de 1:26.30. Para Río 2016, quedó en el lugar 14 con un registro de 01:21:24.000 y fue el tercer latinoamericano mejor ubicado. Sin embargo, este año no competirá en esta prueba.

Aunque Ever dio la marca olímpica para competir en los 20km, también lo hicieron sus compatriotas José Luis Doctor, Andrés Olivas, Ricardo Ortiz y Noel Alí Chama. Por país, solo pueden asistir cuatro atletas en la misma prueba y ellos cuatro superaron en el Gran Premio Internacional de A Coruña el tiempo del michoacano, que competirá en la prueba de relevos mixtos a lado de Alegna González.

“No lo teníamos pensado, no iba ir a Turquía (al Mundial por equipos) porque me quería esperar en los 20 kilómetros. Se abrió la oportunidad porque Alegna me invitó a ser equipo, hicimos unas pruebas y nos sentimos muy bien”, compartió Ever, quien elogió el gran nivel tiene su compañera, que en París 2024 también estará en la prueba individual femenina.

“Ella tiene un super nivel, tanto que arrastró a mi equipo al cuarto lugar (del Mundial). Nos coloca en una muy buena posición. Esas son posibilidades muy reales para nosotros, estamos muy cerca”, añadió el experimentado marchista de 32 años y enfatizó que ven viable la oportunidad de subir al podio en esta prueba mixta.

En el Mundial por equipos celebrado en Turquía, la dupla mexicana finalizó en el cuarto puesto, con un tiempo de 2:59:21, por detrás de la pareja española de Álvaro Martín y Laura García-Caro, que registró 2:57:47. “Lo hemos visualizado mucho. Lo hemos hablado con mi entrenador, con el de Alegna, que tenemos posibilidades. Le vamos a apostar; se va a poner interesante”.

Un nuevo reto para Ever Palma

La prueba de relevos mixtos en marcha es diferente y será una nueva modalidad que se estrenará en París 2024, el miércoles 7 de agosto. La distancia es de 42.195 kilómetros y se debe completar de manera alternada, con una distancia inicial de 12.195 kilómetros y tres restantes de diez kilómetros. Esto implica que las pausas para los competidores sean prolongadas.

“En mi caso, tengo una pausa de 43 minutos, que es en lo que ella me entrega la estafeta de nuevo. Nunca se había visto una pausa así, ni siquiera en triatlón”, explicó y compartió que tiene que trabajar mucho para no quedarse con los pensamientos negativos y de cansancio mientras espera que Alegna le regrese la estafeta.

“Es importante el apoyo del equipo multidisciplinario, mis hermanos me apoyaron. Como me conocen saben qué decirme para que me tranquilice y tome el relevo de una manera positiva”, y añadió que está muy ilusionado con este nuevo reto. “Estaba tan emocionado que no pensé en recibir a Alegna en la meta (en el Mundial)".

“Fue una emoción que esperaba desde hace siete años. No pude estar en Tokio por una lesión. Yo pensaba que no era lo mío; me quedé para esta clasificación, que fue corta de tres años por la pandemia, y estoy muy contento”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEYENDAS MEXICANAS EN JUEGOS OLÍMPICOS: JOAQUÍN CAPILLA