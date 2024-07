Claro Sports promete una cobertura sin precedentes para los Juegos Olímpicos de París 2024

"Mucha gente transmite los Juegos Olímpicos, nosotros transmitimos todos los Juegos Olímpicos", es el mensaje que Joe Aboumrad, director de Claro Sports, le manda al televidente mexicano para que sigan esta cobertura sin precedentes que preparan para París 2024.

Con una transmisión ininterrumpida los 19 días de actividades, Aboumrad asegura que van a "volver a poner la vara muy alta de cómo se hacen unos juegos olímpicos aquí en México". Y es que, Claro Sport contará con cuatro canales en YouTube transmitiendo eventos de manera simultánea, más un canal con la agenda y otro con el medallero; pero sus canales también estarán disponibles en las aplicaciones de Apple TV, Roku, Pluto, Amazon Prime, Samsung TV; además de estar en las teles de Samsung, LG, Android y Google TV.

"No habrá pretexto para no verlos", declaró Joe antes de explicar la distribución que tendrá cada canal. "En el Canal 1 vamos a tener los deportes más relevantes que estén pasando, las medallas de oro y demás; en el Canal 2 vamos a tener un new center en donde le vamos a estar diciendo a la gente qué ver y cómo verlo; el Canal 3 va a estar más dirigido a deportistas de Centroamérica y México; y en el Canal 4, más enfocado a Sudamérica. Con esto vamos a cubrir muy segmentado cada país para que puedan ver lo que quieran ver".

Claro Sports es un canal que ha cubierto completamente el mercado hispano en el continente americano, por lo que su cobertura no será exclusiva en México, sino que podrá ser vista en todo Centroamérica y todo Sudamérica, excepto Brasil.

En cuanto a los expertos que estarán durante sus transmisiones y mesas de análisis, Claro contará con un grupo selecto de expertos que ayudarán a entender mejor el deporte a los televidentes. "Va María del Rosario, Paola Espinoza, el 'Chelito' Delgado, Cardozo, Javier Frana, Aida Román y por su puesto, liderando el grupo van Nico Romay y Beto Lati. Con todos ellos vamos a hacer mesas de análisis dependiendo el deporte. Entonces, creo que va un grupo muy robusto con medallistas olímpicos que nos van a dar un contenido extra y un punto de vista muy particular de todos los juegos", subrayó Aboumrad.

Luego de 100 años, los Juegos Olímpicos regresaran a París, quienes han preparado eventos con vistas únicas en el mundo, lo que hará de esta justa una de las más impresionantes de la historia. "Los Juegos Olímpicos en París van a ser históricos, desee la inauguración que va a ser en el río Sena y luego los venues que se van a usar como la Torre Eiffel para el voleibol de playa, el tiro con arco en la Concordia, el ecuestre en Versalles, esa parte va a ser histórica, y solo la podrás ver con nosotros, con nadie más", sentenció Joe.

