Los mejores tips para enfrentar el Ironman 70.3

Los días se agotan para escuchar el disparo de salida en el Mazda Ironman 70.3 de Cozumel, donde miles de competidores están listos para cumplir una hazaña; pero para lograrlo, Emilio Flores, entrenador y parte del Mazda Team, nos compartió sus conocimientos y experiencias.

Porque “en un iron muy pocas cosas están bajo tu control”, Emilio primero pide calma a los competidores a la hora de enfrentar la prueba, pues lo que se hizo será la base para lograr el objetivo y cruzar la meta sólo se convertirá en una “celebración de algo que ya construiste”.

Sin embargo, todos los que se han preparado querrán terminar y esforzarse hasta su último aliento para lograrlo, por eso los siguientes tips serán más que útiles para lograrlo.

* La prueba, basada en porcentajes, se define en “natación es el 15 por ciento, 55 la bicicleta y 30 por ciento la corrida”, por eso la estrategia que se haga debe considerar eso.

* ”En natación hay un pedazo donde vas contra corriente, serán como 700, después corriente a favor, tan fuerte que podrías ir de muertito”, al estar por terminar la natación será importantísimo “patear con fuerza para llevar sangre a las piernas” y así cuando te levantes no tengas problemas de mareo.

* Después, en la primera zona de transición hay que correr a la bicicleta más o menos un kilómetro; así que “una vez que estés arriba de la bici come para estabilizar el ritmo cardíaco”.

* Sales de Chankanaab y tienes vientos cruzados y todos piensan que un buen indicador es la velocidad, y eso no funciona, “para medir lo correcto será evaluar la intensidad, tienes que ver el pulso, esfuerzo percibido, o los watts. Si no te mides en el esfuerzo de la bicicleta seguro vas a gatear en la corrida”.

* En la carrera, los “primeros tres kilómetros tienen que ser los más lentos de toda la competencia para no quemarte y poder hacer bien la competencia; rumbo al aeropuerto es subida, tiene un falso plano que nadie ve hasta la primera vuelta”.

* Es importante usar una gorra cerrada, para poner hielo en la cabeza; “si hay hielo lleva hielo en la mano porque si traes las manos frías tu cuerpo baja la temperatura”.

* En un Ironman “no puedes fallar en la ejecución; quien me diga que en la competencia le va a ir mejor que lo que entrenó, es falso, porque es una prueba tan larga que tiene tantos factores que lo único que puedes hacer es controlar la intensidad con lo que lo vas a hacer”.

* Hay que imaginar “escenarios de todas las cosas que te pueden pasar. Concéntrate en lo que sí puedes controlar”.

* Haz un check list, “asegúrate que sea lo que necesitas lo que traes en las bolsas”, revisar el estado de tu bicicleta, tu alimentación e hidratación, no olvides hacer tu prueba de Covid-19, dormir y descansar lo necesario.

* Si sientes algún dolor, “no tomar nada porque lo único que harán es enmascarar el dolor” y eso podría costarte medicamente porque “llevas el cuerpo al límite y no te das cuenta de lo que te está pasando”.

Al final “acabar el evento no te hará ni mejor ni peor persona, lo importante es este proceso que fuiste construyendo para generar estos hábitos; esta es la cereza del pastel, si no se la pones, no pasa nada”.

Después habrá que prepararse para lo que viene, para no perder lo logrado “mi recomendación es parar dos semanas, sal, dáte los excesos y te vas con el que sigue porque así sí puedes construir este fitness para estar mejor. Ahorita acabas de guardar un millón de dólares en el banco aeróbico”.

Para todos los que aún tienen dudas, Emilio Flores estará en el evento, así que podrás consultarlo en persona o escribirle por instagram en @emilio.even

