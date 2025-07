¡Máscaras contra cabelleras! Se firmaron los acuerdos para el Aniversario del CMLL 92

En esta edición del magno evento, el CMLL apuesta por una fórmula clásica que jamás decepciona: una lucha de apuestas entre máscaras y cabelleras, el tipo de combate que enciende la pasión de los aficionados y marca carreras.

El plato fuerte será un triangular de parejas en relevos sencillos, protagonizado por seis de las figuras más importantes de la actualidad:

Último Guerrero y Averno

El Valiente y Esfinge

Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

¿Cómo será la dinámica del combate?

La lucha se desarrollará en una modalidad de todos contra todos. La primera pareja eliminada quedará fuera del evento principal. Las dos duplas restantes se enfrentarán en un mano a mano, en el que cada luchador apostará su máscara o su cabellera.

Es decir, una dupla saldrá completamente humillada del cuadrilátero, mientras que los ganadores se llevarán no solo la gloria, sino también la cabellera o la máscara de sus rivales.

Declaraciones encendidas: la guerra psicológica ya comenzó

La tensión entre los gladiadores es palpable. Cada uno tiene una motivación clara y cuentas pendientes con sus rivales.

Dragón Rojo Jr. lanzó el primer dardo directo: “He vivido días muy intensos, de muchos golpes, retos, declaraciones… El CMLL me está dando la oportunidad, y qué mejor que rapar a Bárbaro Cavernario. Voy por tu cabellera”.

Bárbaro Cavernario respondió con contundencia: “Lo vas a pagar caro, Dragón Rojo Jr. Lo vas a hacer con tu cabellera. Desde que llegué siempre he dado de qué hablar, y en este Aniversario voy por ti”.

El pique entre El Valiente y Esfinge también promete ser explosivo. El primero, dolido por una supuesta traición, declaró: “Estoy preparado para ti, Esfinge. No soporto las traiciones. Me hice rudo para demostrar que yo ya luchaba cuando tú aún no nacías”.

Esfinge no se quedó callado: “Mi respeto para El Valiente, pero no se ha dado cuenta que es 2025. Me está hablando de una época picapiedra. El momento es mío”.

