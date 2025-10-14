Mundial 2026: México generará más impacto económico que Qatar en 2022

A tan solo unos meses de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola ha dado algunas declaraciones que ponen a México en un buen lugar para ser uno de los países que reciba la máxima competencia del balompié. Se trata del ingreso monetario que tendrá el torneo tan solo en el país azteca, lo que lo convertirá en el ganador absoluto en el 'duelo' directo con Qatar, la sede del Mundial anterior.

Más allá del ingreso de dinero, Arriola ha dejado muy en claro que la Copa Mundial en México será una oportunidad para generar crecimiento en varias aristas, como el aumento de empleos, la gran cantidad de turismo y algunas cuestiones más.

Mikel Arriola en conferencia del Mundial en Guadalajara | Imago7

"México superará a Qatar"

Tal y como se comentó en el programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes 1 PM a través de RÉCORD Plus en YouTube y record.com.mx), Mikel Arriola fue muy claro en su mensaje al respecto de lo que será México después de que albergue a la Copa del Mundo.

"La FIFA está proyectando un ingreso para el Mundial de 2026 de 11 mil millones de dólares; eso es 70% que el Mundial de Qatar en el 2022. En México estamos esperando entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales, más de 50 mil empleos adicionales, la actividad económica va a superar los 3 mil millones de dólares y el impacto equivale a 300% más de lo que implica el Gran Premio de la Fórmula 1", mencionó el presidente de la FMF.

Arriola presentó datos para México como sede mundialista | Imago7

"Se está proyectando que el incremento extraordinario del PIB será de entre el 0.2 y el 0.5 solamente en 40 días", agregó Mikel, destacando también que el Mundial norteamericano también acumulará muchos más "ojos", haciendo referencia al crecimiento que tendrá en cuanto a espectadores se refiere.

Cambios de formato

Además de todos estos detalles, la Copa Mundial de Futbol de la FIFA planea más cambios de cara a lo que serán las próximas ediciones, pues para 2030 se estima que se podría cambiar de formato, con la particularidad de que sería entonces un incremento de equipos que jugarían en una sola sede todos sus partidos de Fase de Grupos debido al incremento de países anfitriones.

Pablo Lemus y Lorena Ochoa dentro de la conferencia | Imago7

También, por si hubiera sido poco lo que sucedió en 2022, el Mundial de 2034 podría cambiar de fechas una vez más, ya que la sede apunta a ser Arabia Saudita, y las temperaturas de dicho país impedirían que el torneo se juegue en verano, moviéndolo para invierno; sin embargo, no sería diciembre la fecha límite, en cambio sería enero y febrero, los meses en los que tentativamente se llevaría a cabo.

Por el momento, solo se sigue incrementando el número de selecciones que asistirán al Mundial, superando recientemente la mitad de ellos, viviendo el fin de las Eliminatorias en África y Asia, además de estar en la recta final de las Clasificatorias en Europa.