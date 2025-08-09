¿Cuándo y dónde ver el Leones Negros vs Irapuato?

Continúa la segunda fecha del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX, en Guadalajara los Leones Negros le harán los honores al recién llegado Irapuato que ha tenido un inicio de ensueño en su debut dentro del circuito.

Los freseros iniciaron con el pie derecho luego de imponerse por goleada en casa ante CF Mérida con un marcador abultado de 4-1, resultado que los dejó en el liderato de la clasificación con un partido jugado gracias a la diferencia de goles.

Irapuato en la Copa Guanajuato l IMAGO7

El héroe del partido fue Juan de Dios Gamboa quien se mandó un doblete para impulsar al equipo local en el Sergio León Chávez, ahora tendrán su primera salida y será visitando el mítico Jalisco.

Por su parte, los Leones Negros son la otra cara de la moneda, los melenudos no arrancaron de la mejor forma y terminaron cayendo por la mínima ante la Jaiba Brava gracias al solitario gol de Edson Torres en el minuto 48.

Expansión MX l IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

Leones Negros e Irapuato se vuelven a ver las caras después de 12 años, la última vez que se enfrentaron fue el 20 de abril de 2013, en aquella ocasión la U de G se impuso con el solitario gol de Eial Strahman dentro de la Liga de Ascenso.

Antecedentes l X:LeonesNegrosCF

U de G vs Irapuato

Todo está listo para el juego entre melenudos y freseros dentro de la segunda fecha del Apertura 2025 y podrás seguir todas las incidencias este domingo 10 de agosto, día de ir Misa, a través de AYM Media Networks - Canal 44.

Estadio: Jalisco

Transmisión: AYM Media Networks - Canal 44

