Football Manager 26 Touch se lanzará en Apple Arcade

La reconocida editorial Sega y el estudio Sports Interactive anunciaron el lanzamiento de Football Manager 26 Touch, la nueva edición del popular simulador de gestión futbolística, que estará disponible en Apple Arcade a partir del 4 de noviembre. Esta entrega promete una experiencia renovada, con mejoras visuales, nuevas licencias y funciones exclusivas adaptadas a los dispositivos Apple.

Imágenes del simulador | CAPTURA

¿Cuáles son las novedades en Football Manager 26 Touch en Apple Arcade?

Una de las principales novedades es la interfaz completamente rediseñada, pensada para una navegación más fluida en iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Los desarrolladores aseguran que la optimización permitirá a los usuarios disfrutar de un manejo más intuitivo, tanto para la planificación táctica como para la gestión de plantillas y transferencias.

Además, Football Manager 26 Touch incluirá nuevas herramientas para los traspasos una de las características esenciales del simulador, que ha atraído a los usuarios en entregas anteriores.

Uno de los anuncios más destacados es la inclusión oficial de la Premier League con todos sus clubes, jugadores, escudos y uniformes auténticos, gracias a un nuevo acuerdo de licencias. Esto permitirá a los aficionados de la liga inglesa vivir una experiencia más inmersiva, dirigiendo a sus equipos favoritos con todos los elementos reales del campeonato.

Imágenes del simulador | CAPTURA

Esta incorporación marca un salto de calidad en términos de realismo y autenticidad, consolidando a Football Manager como la saga de gestión futbolística más completa del mercado. Cada detalle, desde los gráficos hasta las animaciones, ha sido ajustado para reflejar con precisión la experiencia de dirigir en la élite del futbol.

Otra novedad que ha generado gran expectativa es la inclusión de equipos femeniles, lo que representa un avance significativo para la franquicia. Esta adición amplía las posibilidades del juego, permitiendo a los usuarios explorar nuevos desafíos y liderar clubes femeninos con el mismo nivel de detalle táctico y administrativo que en las ligas masculinas.

Con estas innovaciones, Football Manager 26 Touch busca atraer tanto a los jugadores veteranos de la saga como a nuevos usuarios de Apple Arcade y además la posibilidad de continuar partidas guardadas de FM24 Touch.

Football Manager 26: Más posibilidades para amantes del futbol

El lanzamiento de esta versión refuerza el compromiso de Sega y Sports Interactive por seguir evolucionando una de las franquicias más influyentes del género deportivo. Con licencias oficiales, mejoras técnicas y una experiencia más accesible, Football Manager 26 Touch promete convertirse en uno de los títulos más esperados del año para los amantes del futbol y la gestión deportiva.

Trofeo de Premier League en simulador | CAPTURA