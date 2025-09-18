Football Manager 2026 rompe barreras: el futbol femenino se integra al ecosistema del juego

Sports Interactive anunció una de las incorporaciones más esperadas en la historia de Football Manager: la integración del futbol femenino dentro del mismo universo que el masculino en FM26. Esta inclusión marca un hito en la evolución del simulador de gestión futbolística más popular del mundo.

Lejos de crear un juego separado, el equipo desarrollador ha apostado por una experiencia unificada, donde los usuarios podrán dirigir tanto equipos femeninos como masculinos en una sola partida. Desde el arranque, FM26 permitirá elegir entre un equipo femenino, masculino o incluso comenzar la carrera sin club, con la posibilidad de gestionar ligas de ambos géneros o una combinación de estas.

"Queríamos crear un solo ecosistema en el que se pudiera cambiar sin problemas", afirman desde Sports Interactive, destacando que esta integración refuerza el compromiso del estudio con la representación realista y equitativa del futbol global.

Una base de datos con más de 36,000 futbolistas femeninas

FM26 incluirá, desde su lanzamiento, más de 36.000 jugadoras y 5.000 integrantes del cuerpo técnico, distribuidos en 14 ligas de 11 países y tres continentes. Entre las competiciones licenciadas figuran:

Barclays Women’s Super League y Women’s Championship (Inglaterra)

National Women’s Soccer League (EE.UU.)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (Alemania)

WE League (Japón)

Serie A Femminile (Italia)

OBOS Damallsvenskan y Elitettan (Suecia)

A-Liga (Dinamarca)

A-League Women (Australia)

Adran Premier (Gales)

UEFA Women’s Champions League (Europa)

En las versiones Console, Touch y Mobile, cada conjunto de ligas masculinas o femeninas cargadas por país se contabilizará como una nación distinta en el límite de partidas guardadas, algo importante a considerar para los jugadores que busquen gestionar varias ligas simultáneamente.

Realismo adaptado al contexto del fútbol femenino

Si bien la experiencia de gestión será similar en ambos géneros, FM26 también refleja las particularidades propias del fútbol femenino. Desde contratos más cortos y menos cláusulas de rescisión hasta un mercado de fichajes más centrado en jugadoras libres, el equipo de desarrollo ha trabajado junto a profesionales del sector para garantizar un nivel de fidelidad sin precedentes.

Asimismo, se han ajustado factores clave como los ingresos por club, los presupuestos salariales y la naturaleza de las lesiones —con diferencias en ritmos de recuperación según el género—, todo basado en datos reales y análisis especializados.

Un paso firme hacia la inclusión

Football Manager 2026 no solo amplía su universo, sino que también da un paso crucial hacia la representación igualitaria del deporte rey. Para los aficionados al futbol —sin importar género o geografía—, esta edición promete una experiencia más rica, diversa y cercana a la realidad.