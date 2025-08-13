Football Manager 2026 lanza su primer tráiler

SEGA y Sports Interactive han presentado el esperado tráiler de Football Manager 2026, la nueva entrega de la saga de simulación de gestión futbolística más popular del mundo. Esta edición marcará un antes y un después para los fans, ya que por primera vez contará con la licencia oficial de la Premier League y la inclusión de equipos femeniles.

Una experiencia más inmersiva que nunca

El estudio promete que Football Manager 26 será la entrega más realista y visualmente impactante de la franquicia, aprovechando el nuevo motor Unity para ofrecer gráficos más detallados y una jugabilidad más fluida. Los jugadores podrán vivir cada jornada como si estuvieran en el banquillo, gracias a la renovada experiencia del Día de Partido.

Parte de las innovaciones | CAPTURA DE PANTALLA|

Licencia oficial de la Premier League

Con este nuevo acuerdo, todos los clubes, jugadores, escudos y equipaciones de la Premier League estarán disponibles con sus detalles auténticos. Esto eleva el realismo y permitirá a los fans de la liga inglesa sumergirse de lleno en la gestión de sus equipos favoritos.

Futbol femenino en Football Manager 2026

La inclusión de equipos femeniles es otro gran paso para la saga, ampliando las posibilidades y dando espacio a nuevas historias y desafíos en el juego.

🚨 FOOTBALL MANAGER 2026 🚨



HERE. WE. GOOOOOOOOOO!!!



pic.twitter.com/MTKXn4wKDT — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 13, 2025

Tráiler oficial

El tráiler oficial de Football Manager 2026 ya está disponible y muestra un adelanto de lo que será la experiencia definitiva para los amantes del futbol.

