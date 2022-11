Selección Mexicana: Santi Giménez y su familia ya sabían que el delantero no acudiría a Qatar 2022

El comentarista deportivo de ESPN, Mauricio Ymay, dio a conocer la manera en la que le avisaron a Santiago Giménez y a su familia que no estaría dentro de la convocatoria de la Selección Nacional de México para el mundial Qatar 2022.

A tan solo seis días de que inicie la justa mundialista, el delantero y goleador del Feyenoord, Chaquito Giménez fue uno de los grandes ausentes a la lista de Gerardo Martino.

"Me cuentan que se fue haciendo la idea, que por eso la llamada el día de ayer no le sorprendió, inclusive también me dicen que Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales tuvo una llamada con su papá, con el Chaco para decirle que no iba a estar entre los elegidos y después vino evidentemente la llamada del cuerpo técnico con el propio futbolista. Tendrá que entender tanto Santi como Diego Lainez como Jesús Angulo y Erick Sánchez que tienen una buena edad y tendrán que prepararse y mejorar en lo que tengan que mejorar de cara a otra Copa del Mundo", informó Ymay.

"Jaime Ordiales tuvo una llamada con el 'Chaco' Giménez" @MauricioYmay explica cómo le avisaron a Santi y a su familia la NO convocatoria del delantero del Feyenoord al Mundial pic.twitter.com/Wzra9JoF4l — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 14, 2022

Cabe mencioanar, que el Chaco Giménez le envió un mensaje de aliento a su hijo pocas horas después de que se diera el anuncio oficial de parte del Tri.

