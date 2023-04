AMLO criticó a la NBA por su nueva política antidrogas: 'contradictorio e hipócrita'

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se mostró molesto con la medida adoptada por la NBA sobre su nueva política antidrogas, en donde van a aceptar la marihuana.

El mandatario mexicano expresó en sus redes sociales lo incómodo es que no se puedan poner de acuerdo en la lucha antidrogas en Estados Unidos.

La crítica del presidente llegó en su cuenta oficial de Twitter, donde envió un par de mensajes al respecto de este tema.

El primero dice lo siguiente: "Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente".

Y en el segundo, AMLO hizo alusión a la noticia de la NBA en donde permitirá el uso de la marihuana a los jugadores. "A esto me refiero. Es contradictorio e hipócrita".

