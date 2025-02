Anthony Davis es consciente del enojo de los aficionados de los Mavs tras la salida de Doncic

Anthony Davis espera hacer su debut con los Dallas Mavericks en su primer partido en casa desde el trascendental canje que envió a Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles.

Más allá de saber que debería estar en la cancha para el salto inicial contra los Houston Rockets el sábado, Davis no tiene idea de qué esperar.

La ira entre los fanáticos de Dallas no había disminuido mucho en los seis días posteriores al gran éxito que también envió a Max Christie y una selección de primera ronda de 2029 a los Mavs, mientras que Maxi Kleber y Markieff Morris se fueron a Los Ángeles.

Sabe del enojo de la afición

La mayor parte de la ira se ha dirigido al gerente general de Dallas, Nico Harrison, quien despidió a una superestrella de 25 años en su mejor momento apenas ocho meses después de que los Mavs llegaran a las Finales de la NBA por primera vez desde que ganaron el único campeonato de la franquicia en 2011.

"Entiendo quién fue Luka para esta franquicia, para esta ciudad", dijo Davis el viernes en su conferencia de prensa de presentación. "Nunca voy a restarle importancia. Simplemente sé lo que signifiqué para la ciudad de Los Ángeles. Así que no me sorprende la reacción de los fanáticos y la reacción de la ciudad. Es mi trabajo venir y jugar al baloncesto y hacer lo que se supone que debo hacer y darles a los fanáticos esperanza y tranquilidad sobre por qué Nico me trajo aquí.

“No sé cómo será la reacción (el sábado)”, dijo Davis. “No puedo controlar eso. Obviamente fue una transición difícil. Fue un shock para todos. Mi trabajo es llegar y ganar partidos de baloncesto”.

