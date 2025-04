Clippers y Nuggets protagonizan pelea en los Playoffs de la NBA

Los ánimos se calentaron en la Primera Ronda de los Playoffs de la NBA y durante el Juego 4 entre Nuggets y Clippers, ambos equipos protagonizaron una pelea que empañó la victoria del equipo de Denver.

Nuggets vence a Clippers en California | AP

Corrían los segundos finales del 2do cuarto del juego, Denver ganaba 50-48 y previo a irse al descanso, James Harden y Christian Braun comenzaron a forcejear por la pelea del balón, los arbitros marcaron falta y de inmediato ambos equipos comenzaron a empujarse dentro de la duela.

CLIPPERS AND NUGGETS FIGHT!



JAMES HARDEN AND AARON GORDON GOING AT IT pic.twitter.com/MUgmLGotry

— Italo Santana (@BulletClubIta) April 26, 2025