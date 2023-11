Draymond Green rompe el silencio tras su pelea con Rudy Gobert: 'No me arrepiento'

Draymond Green, de los Warriors de Golden State, rompió el silencio tras haber sido suspendido cinco partidos por la NBA por sujetar el cuello de Rudy Gobert, de los Timberwolves de Minnesota, “de una manera antideportiva y peligrosa”.

Green, al ser suspendido, perderá cerca de 800 mil dólares en salario no devengado. A pesar de esto, el basquetbolista aseguró no estar arrepentido de sus acciones ya que se trató de defender a uno de sus compañeros.

“No vivo mi vida con arrepentimientos. Saldré en defensa de un compañero de equipo cada vez que esté en posición de defender a un compañero de equipo... Lo que me importa es, ante todo, cómo se sienten las personas que me importan. ¿Cómo son las personas? ¿Cómo se ven afectadas las personas que me importan? ¿Con qué tienen que lidiar? Eso es todo para mí.

“No estoy aquí para juzgar las interpretaciones de la gente o tratar de cambiarlas. Son lo que son. Sé que, para mí, siempre estaré ahí para mis compañeros de equipo. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy como jugador. Compañero de equipo, eso es lo que soy como amigo... Bien, mal o indiferente, mira a tu lado y estaré allí, o incluso frente a ti”, reveló Green en conferencia de prensa.

Green se perdió los encuentros ante Oklahoma City, Houston, Phoenix de Liga y un compromiso del torneo In-Season, San Antonio. Este 28 de noviembre en Sacramento estará de regreso y jugará por primera vez en Golden 1 Center desde el Juego 7 de la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

