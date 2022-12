Eduardo Nájera, ex NBA, pide a AMLO que apoye al basquetbol como lo hace con el 'beis'

Eduardo Nájera, hombre militó por 12 años en la NBA hizo referencia a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoye el desarrollo del basquetbol de la misma manera en que lo ha hecho con el béisbol.

Durante una conferencia en donde Lalo participó para destacar la unión de trabajo entre la NBA y Mercadolibre, el chihuahuense indicó que es de suma importancia que el deporte ráfaga cuente con la participación de personajes que quieran invertir.

"México es un mercado gigante, tenemos a más de dos millones de fanáticos a la NBA y hay un poder adquisitivo muy grande en esta ciudad. Si Canadá tiene a Toronto (Raptors) porqué México no puede tener un equipo. Yo soy de Chihuahua, pero me encanta más esta ciudad porque puede sostener a un equipo de NBA. Si lo puede hacer San Antonio, Milwaukee, la Ciudad de México lo puede hacer, solo es ver la logística y la inversión, ya que es una inversión grande. Tenemos que tener a uno de mis amigos para que en lugar de que le inviertan al béisbol, tal vez al basquetbol, por qué no", dijo Nájera entre risas.

AMLO es altamente conocido por su gusto por el béisbol y por los apoyos que ha otorgado para la rehabilitación de estadios en el norte del país y otras tantas academias.

La Liga ha mostrado su interés por expandirse a dos franquicias más y los rumores indican que Las Vegas y Seattle serían las posibles sedes, aunque estas ciudades no están por encima de la CDMX, según Nájera, por lo que pidió a la afición que se haga presente en los duelos en casa de Capitanes, ya del éxito del equipo en la NBA G-League dependerá la posibilidad de contar con una franquicia.

"Es muy importante apoyar a Capitanes porque es la primera prueba para ver cómo reaccionan los fanáticos, para ver si realmente estamos listos y lo estamos demostrando con el juego del sábado entre Miami y San Antonio donde está todo vendido y lleno. Eso está haciendo dudar al comisionado y al resto de los dueños", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: DI MARÍA, RECUPERADO AL 100 POR CIENTO PARA ENFRENTAR A FRANCIA EN LA FINAL