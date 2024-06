Gael Bonilla fuera del Preolímpico con el Tricolor de Basquetbol por una lesión en la ingle

Duro golpe para la Selección Mexicana de Basquetbol. Previo a la gira de preparación rumbo a Preolímpico FIBA de Puerto Rico, el escolta Gael Bonilla ha quedado fuera del quinteto tricolor debido a una lesión en la ingle.

Luego de su primer entrenamiento con los Diablos Rojos del México, el cual no pudo culminar debido a su lesión, el nacido en Ecatepec, Estado de México, explicó el motivo de su ausencia con la selección, pese a que su nombre se encontraba en la lista de 20 jugadores llamados a concentrarse a partir de este 17 de junio en Nogales, Sonora.

"Estoy un poco tocado aún y no hice todo el entrenamiento, estoy adaptándome, estoy corriendo al máximo, estoy trotando, moviéndome poco a poco para ver cómo voy. Por eso tampoco fui a la selección", señaló el exBarcelona.

Consiente de su situación, Bonilla reveló que él mismo fue quien le señaló a Omar Quintero (entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol) la gravedad de su lesión, la cual lo tiene entrenado de manera muy limitada.

"No lo sé aún. Ahora, como no estoy jugando en contacto físico es difícil, pues al final con la selección tienes que dar el 100%, y yo hablé con Omar Quintero y le dije que, si no estaba al cien, no iba a apoyar al equipo y lo que necesita México es que todos sumen y que nadie reste, así que le dije que ahora no podía jugar ni siquiera 5 vs 5, correr al máximo y no serviría de nada ir para estar sentado, mejor acá me recupero y ya", detalló.

La incertidumbre sobre su recuperación es otro factor que complicó su decisión: "La verdad es que vamos día con día, no se sabe muy bien cómo va esta lesión."

Bonilla expresó su tristeza por no poder participar, especialmente después de haber regresado de España y estar mentalizado para el preolímpico desde febrero:

"Es triste porque venía de España y era en lo que veníamos pensando desde el último partido que tuvimos en febrero. En los clasificatorios para la AmeriCup ya veníamos mentalizados para el preolímpico y pues no puedo ir. Aun así, espero que mis compañeros lo hagan super bien y se lleven el boleto, pero la verdad es que es un golpe duro no poder ir con la selección.”

Esta baja es sin duda un golpe para los '12 Guerreros', que ahora deberá enfrentar el reto sin Bonilla, quien espera una pronta recuperación y confía en que sus compañeros lograrán el objetivo que convertirse en Olímpicos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMENA ROJAS SOBRE EL TRI FEMENIL SUB 17 EN EL MUNDIAL: 'SERÁ UN TORNEO DURÍSIMO'