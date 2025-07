¡Houston, la NBA tiene un problema! Los Rockets hacen oficial la llegada de Kevin Durant

Kevin Durant aterrizó en la ciudad espacial para ser nuevo jugador de los Houston Rockets, tras un gran traspaso y unas temporadas con Phoenix Suns. La llegada de 'Durantula' fue algo sorpresivo, pero aún más la gran cantidad de selecciones que pagó Houston por el jugador y la cantidad de equipos involucrados.

Siete equipos, seis jugadores y 13 selecciones de Draft fueron los números involucrados para que Durant pueda vestir el jersey rojo. Los equipos involucrados fueron Houston Rockets, Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves.

Oficial | @HoustonRockets|

No introduction necessary.



🏆 2x NBA Champion

🥇 NBA MVP

💫 15x NBA All-Star

🏅 2x NBA Finals MVP

🏅 4x Olympic Gold Medalist



Welcome to Houston, Kevin Durant! 🚀 pic.twitter.com/BSiZIXOXf7

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 6, 2025