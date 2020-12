LeBron James sobre los comentarios de Kyrie Irving: 'Me dolieron un poco'

LeBron James respondió a las delclaraciones de su excompañero de equipo, Kyrie Irving cuando desestimó las habilidades del jugador en momento importantes.

James se defendió asegurando que ha acertado tiros en momentos claves y que trabajó para que Irving pudiera ser MVP durante las tres temporadas que jugaron juntos.

"Fue un poco como, 'Maldita sea", dijo LeBron cuando escuchó las declaraciones de su excompañero quien aseguró haber leído los comentarios completos antes de reaccionar.

"No estaba como: 'Oh estas loco'. He acertado tiros ganadores toda mi vida'. Jugué con Kyrie durante tres temporadas (con Cleveland). Todo el tiempo que estuve allí, solo quería verlo ser un MVP de nuestra liga. Solo me importaba su éxito. Simplemente no se alineó. Y pudimos ganar un campeonato. Eso es lo más loco. Solo me preocupaba su bienestar", aseguró LeBron en el podcast Road Trippin con Richard Jefferson.

El jugador de los Lakers no pudo ocultar su molestia asegurando que le dolieron las palabras de Irving.

"Me dolió un poco", aseguró.

