NBA: Jamal Murray brilló en el último cuarto para que los Nuggets se pusieran 2-0 ante Lakers

Tras la fantástica actuación de Nikola Jokic en el primer partido, su pareja ofensiva Jamal Murray se adueñó de los reflectores el jueves en la noche en el segundo duelo de la serie final de la Conferencia Oeste.

Murray anotó 23 de sus 37 puntos en el último cuarto para que los Nuggets de Denver remontaran y ganaran 108-103 a los Lakers de Los Ángeles, triunfo que los puso en ventaja de 2-0 en la serie.

“Él estuvo especial”, declaró Jokic. “Prácticamente ganó el partido por nosotros”.

Murray erró 12 de sus 17 disparos en los primeros tres periodos pero encontró la puntería en el cuarto, al atinar seis de siete, incluidos cuatro triples. Encendió así un ataque de 15-1 que dio a Denver la ventaja por 96-84.

“Concretó lanzamientos al filo del reloj”, lamentó LeBron James.

“Mantuvimos la guardia 24 segundos y acertó dos grandes lanzamientos, uno por arriba (de Anthony Davis) y otro por arriba de mí. Estuvo encendido en triples en el último periodo. No me sorprende, ya lo ha hecho antes. A veces en la liga no se vale fallar”.

En total, Denver consiguió siete triples en el cuarto periodo después de lograr siete en los periodos anteriores acumulados.

“Habría sido mucho más fácil si yo los hubiera encestado en la primera mitad”, declaró Murray, quien continúa jugando con un dolor de oído que no ha logrado superar desde la 2da ronda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF NIEGA LICENCIAS A TAMPICO MADERO Y ZACATECAS PARA SUBIR A LA LIGA DE EXPANSIÓN MX