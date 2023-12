NBA: Listos los enfrentamientos para los Cuartos de Final del In-Season Tournament

El momento de la verdad ha llegado. Este lunes comienzan los Cuartos de Final del primer In-Season Tournament en la historia; los juegos serán a partido único y terminarán el martes. El jueves se llevarán a cabo las Semifinales y el sábado la Gran Final en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Indiana Pacers (4-0) vs Boston Celtics (3-1)

El líder del Grupo A recibe al líder del Grupo C en Gainbridge Fieldhouse, los Celtics llegan como favoritos por su marca de 15-4 en la NBA. Ya existe un precedente en esta temporada, donde los Celtics ganaron 155-104, su segunda máxima anotación histórica.

Sacramento Kings (4-0) vs New Orleans Pelicans (3-1)

El ganador del Grupo C se medirá al líder del Grupo B en el Golden 1 Center de California. Los Kings son favoritos por la marca de 6-2 que tienen en casa en contra del 3-6 que tienen los Pelicans como visitantes.

Milwaukee Bucks (4-0) vs New York Knicks (3-1)

Los Bucks salen como favoritos a la duela al intentar extender su racha de victorias a ocho, además ha ganado en ocho de los últimos 10 juegos que se ha enfrentado contra los de Nueva York.

Los Angeles Lakers (4-0) vs los Phoenix Suns (3-1)

Los Suns llegan como víctimas, pues ya perdieron dos veces ante los Lakers en esta temporada. Además LeBron James, el cuatro veces campeón de la NBA, buscará un nuevo logro en su currículum.

Así fue el primer In-Season Tournament

El primer In-Season Tournament comenzó el viernes 3 de noviembre con 30 equipos, los cuales se distribuyeron en grupos de acuerdo a sus resultados obtenidos en la temporada pasada. Clasificaron los seis líderes de grupos y dos fueron por la vía de las wild cards.

La iniciativa de realizar este nuevo torneo fue para generar mayor interés en la primera parte de la competencia, cuando la ronda de playoffs aún está lejana. Los juegos también cuentan para la temporada regular, pues no estaba la intención de apretar el calendario para los equipos. A los jugadores se les prometió un premio de 500.000 dólares a cada uno en caso de ganar el torneo, con el objetivo de que el nivel de juego fuera alto y no le pusieran importancia.

El producto ha tenido buenos resultados, pues a comparación de otros años en el mes de noviembre, en esta ocasión la NBA tiene un 26% más de audiencia. La media de espectadores fue de 18.206, la más alta en la historia para este mes y en redes sociales alcanzó un récord de 3.900 millones.

