NBA Playoffs: Celtics a empatar la serie o a morir en el juego 6 ante el Miami Heat

Los Celtics de Boston se han repuesto de estar abajo 0-3 a ganar dos al hilo ante Miami en las Finales del Este de la NBA, pero sacar el resultado a favor esta noche resultaría histórico ya que solo tres franquicias obligaron a un séptimo encuentro luego de arrancar con tres descalabros.

Hasta el pasado 21 de mayo el ambiente en Boston era de pesadumbre. Los Celtics habían perdido sus tres encuentros ante el Heat, incluyendo dos en casa, pero el equipo se ha repuesto con dos triunfos al seguido.

Este equipo de Celtics es el 12 en la historia que, tras perder los primeros tres, gana los siguientes dos. Pero el número disminuye notablemente cuando se habla de aquellos que ganaron tres luego de estar 0-3.

Únicamente tres franquicias lo han logrado y son los Knicks de 1951, Nuggets en 1994 y el más reciente en hacerlo fueron los Trail Blazers en 2003.

Aunque al final llevaron su respectivamente hasta el extremo, terminaron por perder la serie. Recordar que de 150 series que han inicio 3-0, todas se las ha llevado el equipo que arrancó con dicha ventaja.

“Obviamente, no imaginamos estar en esta posición, estar abajo 3-0, pero cuando llega la adversidad, puedes ver de qué está hecho realmente un equipo. No podíamos estar peor que un 0-0, pero nos mantuvimos unidos, no miramos a nuestro alrededor y mejoramos nuestro juego”, explicó Jaylen Brown.

La defensiva es justamente donde más han mejorado los Celtics. En los primeros tres ante el Heat cayeron por más de 110 puntos y en dos de ellos recibieron más de 120, pero en los últimos dos, no han permitido el centenar de unidades.

“Hemos jugado más sueltos, más relajados y eso nos ha ayudado. Vamos a jugar una final, es así como lo vemos”, afirmó Jayson Tatum.

