NBA: Stephen Curry habló sobre su mayor arrepentimiento en su carrera, ¿de qué se trata?

Rompió el silencio. Stephen Curry, un deportista que se mantiene alejado de los escándalos y se enfoca su carrera profesional, suele dejar polémica cuando decide hablar ante los medios, y así lo hizo con las declaraciones recientes en contra del Gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, por el caso de Britney Griner.

Y es que Griner se encuentra detenida en Rusia por una supuesta traficación de drogas, y el jugador de la NBA es activista contra la discriminación racial y, de hecho, ha estado en múltiples marchas que se realizan en San Francisco y Okland.

Es por eso que en una entrevista con Matt Sullivan para la revista Rolling Stone, Sthepen Curry narró cuál es su único acto del que se arrepiente, y señala que fue uno donde el gobierno estadounidense le pidió no dijera nada, el cual acepto.

Dicha memoria tiene fecha en el Juego 5 de la primera ronda de Playoffs en 2014 en un Golden State Warrios ante Los Ángeles Clippers. El tema fue que se habían filtrado testimonios de Donald Sterling, exdueño de los Clippers, haciendo comentarios racistas.

“Uno de los mayores arrepentimientos es no haber boicoteado ese juego. Ese fue un momento para aprovechar más allá de lo que probablemente podríamos haber dicho”, dijo. Y es que Chris Paul y otros jugadores quisieron usar las playeras al revés en el calentamiento en señal de protesta, pero Curry se arrepiente de que la maniobra no tuvo el éxito debido porque no fue parte.

