Pelicans aprovechan ausencias de LeBron y Davis para humillar a Lakers

Un imperio sin su rey arde en llamas y no parece haber forma de aminorar la crisis que vive sin las dos torres que defienden el fuerte de los Lakers, nuevamente bombardeados, ahora por los Pelicans de Zion Williamson y Brandon Ingram. Con LeBron James y Anthony Davis fuera por lesión, la ofensiva de Los Ángeles no pudo hacer frente a un New Orleans explosivo y versátil, que exprimió hasta la última gota la ausencia de los líderes del Campeón de la NBA.

La escuadra angelina apenas y logró competirle a los Pelicans un cuarto y al final fue superada, con un contundente 128-111, por unos emplumados que fueron liderados por Ingram en puntos. Y es que a la baja de sus dos principales figuras, Frank Vogel tampoco pudo contar con Marc Gasol y eso concedió muchas más facilidades en la pintura a los Pelicans.

De hecho, el equipo local ganó la lucha en los tableros con un total de 53-34, 11 de los cuales fueron ofensivos. Aunque más allá del primer cuarto, donde Kyle Kuzma y Dennis Schroder mantuvieron a los Lakers en la pelea, anotaron posteriormente solo 17 puntos en el segundo parcial para irse atrás por doble dígito.

En el complemento ya les resultó imposible regresar con todo y las 60 unidades que registraron para hacer más decoroso el marcador. Desde que se lesionó ‘El Rey', los vigentes campeones de la NBA tienen marca de cero triunfos y tres derrotas, perdiendo terreno dentro de la Conferencia Oeste.

Pese a tener a seis jugadores por encima del doble dígito a la ofensiva, ninguno pudo superar los 20 teniendo en Kuzma al más destacado con 16 y 10 tableros. En tanto, los Pelicans volvieron a tener otra gran actuación en el ataque, con Brandon Ingram luciéndose ante su exequipo con 36 unidades, mientras que Zion Williamson añadió 27.

Nickeil Alexander-Walker tomó el lugar del lesionado (o como muchos rumores indican, guardado en la banca al estar casi amarrada su salida del equipo) Lonzo Ball y aprovechó los minutos en cancha para aportar 18 unidades, siete tableros y tres asistencias para colaborar en el importante triunfo ante Los Ángeles.

