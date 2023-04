Rudy Gobert regresa de suspensión, pero una lesión apunta a dejarlo fuera ante el Thunder

Rudy Gobert regresa de suspensión, pero una lesión en la espalda podría dejarlo fuera del duelo decisivo de esta noche entre los Timberwolves y el Thunder por pase a los Playoffs.

El pívot de Minnesota fue suspendido por su mismo equipo tras lanzar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson en una reunión del equipo el domingo mientras se enfrentaban a los Pelicans en el último duelo de temporada regular.

Pese a que los Timberwolves necesitaban a Rudy en la cancha contra los Lakers, la franquicia dio un gran ejemplo al suspenderlo, dejando a un lado lo crucial que era el juego.

Gobert se disculpó públicamente y ya cumplió el castigo que le impusieron, sin embargo, una lesión en la espalda que arrastra desde el juego del sábado podría dejarlo fuera esta noche.

"Todavía me duele mucho, todavía no me muevo como me gustaría poder moverme, pero hay un pequeño progreso todos los días", dijo el tres veces ganador del premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA.

Por su parte, Oklahoma City dio un gran juego ante los Pelicans y lograron eliminarlos allá en New Orleans. Josh Giddey y Shai Gilgeous-Alexander llegarán encendidos tras una actuación de más de 30 puntos cada uno, por lo que podrían dar la campanada en la Conferencia Oeste.

