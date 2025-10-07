¿Cuándo y dónde ver el tercer juego de los Phillies vs LA Dodgers?

Se juega el tercer juego de la NLDS entre los Phillies y Los Ángeles Dodgers, el conjunto angelino lleva la ventaja 2-0 después de catapultarse con el triunfo por 4-3 en el segundo juego, con una espectacular presencia de Blake Snell.

El Dodger Stadium vibrará con los locales en donde todo indica que se encaminarán cómodamente a la Serie Mundial; el tercer partido estará cargo de Yoshinobu Yamamoto quien lanzará en busca de la eliminación de los Phillies.

Blake Snell fue la gran figura en el Citizens Bank Park gracias a las seis entradas sin anotaciones lanzadas que se combinó con la carrera de Teoscar Hernández en un rodado lento de Kiké Hernández y el sencillo de dos carreras de Will Smith.

Entrada de terror

La buena actuación de los angelinos fue catapultada con la combinación de una entrada de terror protagonizada por los locales cuando se encontraba la pizarra empatada sin carrera. La séptima entrada fue el impulso con un sencillo de Teoscar y un doblete de Freddie Freeman.

Los Dodgers se alzaron con la ventaja de cuatro carreras a cero; sin embargo, hubo ligera reacción y en la octava y novena entrada se pusieron a uno del empate; pero, la pizarra ya no se movería y entonces Phillies se quedaría contra las cuerdas.

El pitcheo de los Phillies ha tenido destellos: en el juego 2, Jesús Luzardo retiró a 17 bateadores en fila en un tramo de su salida antes de que los Dodgers le conectaran; pero, terminó siendo insuficiente para mantener sacar un resultado positivo.

¿Cuáles son las claves para el juego 3?

Las estadísticas de temporada apuntan a que los Phillies tienen la capacidad ofensiva: su OPS de equipo fue de los más altos del circuito, y su tasa de ponches no es especialmente desfavorable frente a los Dodgers. Turner ganó la carrera de bateo en la liga nacional, y Schwarber lideró en jonrones (56) y fue el máximo impulsor con 132 carreras producidas.

Todo está listo para el tercer juego de la Serie Divisional entre Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies este 8 de octubre en punto de las 19:08, tiempo del centro de México, desde el Dodger Stadium y podrás seguirlo a través de ESPN y Disney+.

Fecha: 8 de octubre

Lugar: Dodger Stadium

Hora: 19:08hrs

Transmisión: ESPN 2 y Disney+

