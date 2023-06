Diablos Rojos del México, lider ofensivo de la Liga Mexicana de Beisbol

Con la victoria del martes de 11-1 sobre los Toros de Tijuana, los Diablos Rojos del México no solo regresaron al primer sitio de la Zona Sur, siendo el equipo con el mejor récord de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) junto con los Olmecas de Tabasco, sino que alcanzaron varias cifras destacadas a la ofensiva.

En este momento, la "Pandilla Escarlata" tiene marca de 36-18 para ser el equipo con mayor cantidad de victorias en el circuito de verano, lo que lo puso de vuelta en el primer sitio del pelotón del Sur empatado con los tabasqueños, pero también es líder de manera dominante en dos aspectos ofensivos: mayor cantidad de carreras anotadas y mayor diferencial de anotaciones.

Con las 11 carreras sobre los Toros, los Diablos rebasaron la barrera de las 400 en la campaña al haber timbrado el plato en 405 ocasiones hasta ahora, único equipo en la LMB que lo ha logrado, sacando ventaja de 45 al conjunto más cercano (Laguna que tiene 360).

Además, gracias a la ventaja de 10 anotaciones que se logró el martes en el Estadio Chevron, ahora la escuadra capitalina presume un impresionante +151 de diferencial de carreras anotadas y recibidas. En este momento el conjunto tiene 405 anotaciones a favor y 254 en contra. La última temporada con mayor diferencial a favor de los Rojos superior a +151 fue la de 2015, donde se terminó con +203.

Para cerrar, el encuentro del martes se convirtió en el número 15 en el que los Diablos han anotado 10 o más veces a su rival. En tres de los últimos cuatro juegos los Rojos han alcanzado el doble dígito.

JUEGOS CON 10 O MÁS CARRERAS ANOTADAS

vs Quintana Roo

12-10

25-3

13-6

16-5

13-3

vs Saltillo

10-11

11-5

vs León

16-2

10-4

vs Puebla

25-2

vs Laredo

12-4

vs Veracruz

10-6

vs Yucatán

10-8

vs Laguna

13-10

vs Tijuana

11-1

