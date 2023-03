Diablos Rojos presentó nuevo equipamiento de cara a próxima campaña

Con un estilo Clásico que avoca la historia de los Diablos Rojos del México, fue como se presentaron los cinco diseños que el equipo estará empleando a lo largo de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol.

De nueva cuenta New Era fue la marca encargada de la elaboración de todo el equipamiento de los Escarlatas, que incluye gorra y pantalones.

"Me atrevería a decir que somos la más alta tecnología en la elaboración de uniformes de béisbol en el mundo, y a eso le podemos agregar un diseño que es muy a la New Era que es el verde aqua. Estos diseños son inspirados en grandes épocas de los Diablos Rojos del México, obviamente con un toque de modernidad", comentó David Pérez, gerente general de New Era a Récord.

El uniforme de local será blanco con líneas rojas horizontales. La colección también consta de dos en color rojo, uno gris y el verde aqua, que hace recordar el que recientemente empleó la selección mexicana en el Clásico Mundial, aunque aquel era blanco, azul y con toques de rosa mexicano.

"La base de la colección es ir a esos libros de la historia del equipo y encontrar esas 'emes' que usaron en grandes épocas. Uno de los uniformes rojos tiene un parche con un diablo que se usaba en los 70. Es una colección que tiene ese tinte de nostalgia, pero con un corte y un color completamente moderno", añadió.

Diablos Rojos del México arrancará temporada el próximo viernes 21 de abril en casa ante los Tigres de Quintana Roo en una edición más de la Guerra Civil.

