Esposa de Francisco Lindor, beisbolista de Mets, ha recibido amenazas de muerte

Francisco Lindor, una de las figuras más destacadas de los Mets de Nueva York, vive una de las etapas más complicadas de su carrera en la MLB. A pesar de compartir equipo con otras estrellas como Juan Soto y Pete Alonso, el puertorriqueño no ha logrado mostrar su mejor nivel en la presente temporada, lo que ha generado críticas entre los aficionados.

Sin embargo, la situación ha escalado más allá del terreno de juego. Katia Lindor, esposa del pelotero, reveló a través de sus redes sociales que tanto ella como su esposo han recibido amenazas de muerte debido al bajo rendimiento del jugador.

"Normalmente soy rápida en defender a los marginados, no tanto a los privilegiados, por razones obvias... He recibido amenazas de muerte por el desempeño de mi esposo en el campo... La frustración es válida. La deshumanización no. Seamos mejores", escribió Katia en una publicación.

Estas declaraciones han encendido las alarmas tanto en el entorno de Lindor como en la opinión pública, pues dejan en evidencia el impacto emocional y los riesgos reales que enfrentan los deportistas profesionales y sus familias ante la presión mediática y el fanatismo extremo.

¿Qué le pasa a Francisco Lindor esta temporada?

Lindor ha visto una caída significativa en sus estadísticas ofensivas en lo que va de la campaña. Si bien sigue siendo una pieza clave en la defensa y liderazgo del equipo, su bateo ha sido inconsistente, generando cuestionamientos sobre su contrato millonario y su lugar como referente del club neoyorquino.

Reacciones en redes y entre fanáticos

La confesión de Katia Lindor provocó una ola de solidaridad en redes sociales. Muchos usuarios y periodistas deportivos se manifestaron en contra de cualquier forma de violencia, recordando que el deporte debe vivirse con respeto.

