¿Favorecidos? Aficionados cuestionan a Dodgers: "Los referís van a estar de su lado"

Los Angeles Dodgers siguen mostrando su poderío en este arranque de temporada de la MLB, manteniéndose invictos tras sus primeros cuatro partidos. Después de una exitosa serie en Tokio, los actuales campeones continúan con su racha ganadora, aunque algunos aficionados aseguran que su última victoria sobre los Detroit Tigers estuvo marcada por una polémica arbitral.

Los puntos clave de la victoria de Dodgers

En un dramático enfrentamiento que se extendió hasta las 10 entradas, los Dodgers lograron una victoria 8-5, gracias a un espectacular jonrón de tres carreras de Mookie Betts en la parte baja del décimo inning. Sin embargo, el verdadero momento de tensión se produjo en la parte alta del noveno inning, cuando Riley Greene conectó un imparable al jardín derecho que permitió que Manuel Margot fuera enviado a home.

En un primer momento, la jugada fue considerada segura en el plato, lo que desató la euforia entre los fanáticos de los Tigers. No obstante, tras una revisión, los árbitros revocaron la decisión, y Margot fue declarado out, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales.

El debate en redes sociales: ¿favorecen a los Dodgers?

La jugada en home se convirtió rápidamente en un tema candente en X (antes Twitter) y otras plataformas. Los seguidores de la MLB expresaron su frustración con la revisión, acusando a la liga de favorecer a los Dodgers en este y otros incidentes.

"Son los Dodgers, obviamente los referís van a estar de su lado", comentó un aficionado, mientras que otro escribió: "¡Que los Dodgers les paguen a los árbitros no es nada nuevo! Todos sabemos que son unos estafadores". Otros, más enfadados, señalaban que no había suficiente evidencia para revocar la jugada: "Se declaró safe en el campo. No vi evidencia indiscutible de que fuera out, por lo que no debería haberse anulado", expresó un seguidor.

La polémica generó aún más suspicacias cuando algunos mencionaron otros eventos recientes que, según ellos, muestran un trato preferencial hacia los Dodgers, como el famoso jonrón de Shohei Ohtani en Japón durante el Clásico Mundial de Beisbol.

