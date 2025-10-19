¡Habrá séptimo! Blue Jays vence a los Mariners y obligan al séptimo juego

Vladimir Guerrero Jr. y Addison Barger fueron claves para la ofensiva de los Azulejos de Toronto

Blue Jays vence en el sexto a los Seattle Mariners | AP
Marcos Olvera García
19 de Octubre de 2025

Rogers Centre vivirá nueve entradas más para conocer que equipo representará a la Liga Americana en la Serie Mundial, donde ya esperan Los Angeles Dodgers, y todo, gracias a la ofensiva de los Toronto Blue Jays.

A los Seattle Mariners se les escapó la oportunidad de liquidar la serie en Toronto, en gran parte, gracias al gran trabajo que hizo Trey Yesavage , quien lanzó cinco entradas y media, permitiendo seis hits y las únicas dos carreras del juego.

Blue Jays vence en el sexto a los Seattle Mariners | AP

Entre Louis Verland y Jeff Hoffman, los relevistas del abridor en Toronto, solo permitieron un hit, lo que dejó sin opciones a la ofensiva de los Seattle Mariners.

Vladímir Guerrero Jr. y Addison Barger fueron quienes catapultaron la ofensiva de los Blue Jays, ambos conectaron cuadrangulares, impulsando cuatro carreras entres los dos.

Blue Jays vence en el sexto a los Seattle Mariners | AP

Los Mariners buscarán llegar a su primera Serie Mundial en la historia de la franquicia, mientras que los Blue Jays quieres volver al Clásico de Otoño, que no juegan desde la temporada 1993.

El séptimo y último juego de la Serie de Campeonato en la Liga Americana se jugará el próximo lunes en punto de las 18:08 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Blue Jays vence en el sexto a los Seattle Mariners | AP

