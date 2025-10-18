Shohei Ohtani y Los Angeles Dodgers disparan los precios en los boletos para la Serie Mundial

La novena de Los Angeles Dodgers volvió a una Serie Mundial después de barrer a los Milwaukee Brewers en cuatro juegos, por lo que avanzan directo al Clásico de Otoño de este año.

La presencia de la novena de Los Ángeles ha levantado la expectativa de los aficionados en California y también en las dos ciudades que están cerca a jugar el Clásico de Otoño, aunque los precios están fuera de lo que estaban planificados en un principio.

Originalmente, los boletos más baratos para la Serie Mundial estaban cerca de los $900 dólares, mientras los más caros oscilaban los $3 mil dólares, después de la actuación de Ohtani y los Dodgers, los precios se han elevado, de forma considerable.

El más barato, al menos para el primer juego en el Dodger Stadium, se encuentra cercano a los $950 dólares, mientras que el más caro subió $1,500 dólares (quedando con un valor de $4,500 dólares).

Dodgers regresan a la Serie Mundial

Después de barrer a los Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers se aseguraron su lugar en el Clásico de Otoño por segundo año consecutivo.

Dodgers se enfrentará a los Seattle Mariners (que nunca han jugado una Serie Mundial) o contra los Toronto Blue Jays (que no llega a un Clásico de Otoño desde 1993).