Juan Soto: "Sin los fans mexicanos no seríamos lo que somos"

Juan Soto, uno de los jugadores estelares de los Padres de la MLB, disfrutó de una experiencia inolvidable en México durante dos victorias ante los San Francisco Giants.

En su visita, el dominicano agradeció a la afición mexicana, no solo a los que estuvieron presentes en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX, sino también a los miles de compatriotas que alientan en el Petco Park de San Diego en cada partido.

“La afición mexicana es increíble, el estadio (de los Padres) está siempre encendido por su presencia, se hacen notar. Los mexicanos son una gran parte de la ciudad de San Diego, nos hacen sentir muy bien, el estadio siempre está lleno, sin ellos no seríamos lo que somos”, dijo Soto en entrevista para Fox Sports.

Considerado uno de los mejores de la MLB, Soto destacó que la fanaticada mexicana es parte esencial del beisbol por la gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Además, participante del Clásico Mundial de Béisbol 2023 con la República Dominicana, Soto siguió de cerca la participación de México en el torneo, afirmando que, si estuviera en su poder, llevaría a todos los jugadores mexicanos a los Padres debido al gran talento demostrado.

“El Clásico Mundial fue una tremenda experiencia, muy bonito, ver al equipo de México llegar tan lejos fue muy lindo, tienen tremendo talento. Si me preguntas por San Diego, si pudiera llevarme a todos ellos me los llevaba, son tremendos peloteros, muchos de ellos en Grandes Ligas, me siento contento por ellos y fue increíble como representaron a México”, concluyó el jugador de San Diego.

