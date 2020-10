Julio Urías: ¿Cómo era y qué soñaba hace 5 años?

El mexicano Julio Urías fue fundamental para que Dodgers se coronaran en la Serie Mundial después de 32 años, pero todos los sueños cumplidos tienen un inició.

En 2015, RÉCORD tuvo la oportunidad de charlar con el que por entonces era un joven de menos de 20 años en Sinaloa. Urías recordó sus inicios en la pelota en el campo de la Higuerita.

"Me tocó jugar en una liga de mayores, yo tenía 13-14 años y venía a jugar contra jugadores de 30 y tantos, 40. Es un campo que sólo tiene la barda y me acostumbre a jugar en cualquier campo y eso me ayudó también.

"La meta es tener un buen año (2015) y el siguiente llegar al mejor beisbol que son las Grandes Ligas", señaló para RÉCORD, con quien compartió cuáles eran sus lanzamientos.

Desde ese año, Julio ya pintaba para grandes cosas y hoy ya puede presumir que cumplió su sueño, pues no sólo juega en Grandes Ligas, sino que lo hace como un estelar.

