México cayó ante Puerto Rico en su segundo juego de la Serie del Caribe

Siete lanzadores de Puerto Rico toleraron apenas cuatro imparables para colocar a su equipo como líder de la Serie del Caribe, al imponerse el viernes 2-0 sobre México, que se hundió tras sufrir su segundo descalabro. Los Criollos de Caguas lograron su segunda victoria en el mismo número de duelos, anulando los bates de los Naranjeros de Hermosillo.

A la ofensiva, Emmanuel Rivera conectó un sencillo remolcador de dos carreras en el quinto episodio que resultó decisivo. “La defensa gana juegos, el picheo gana juegos, México venía de anotar varias carreras y sabíamos que eran peligrosos, pero nosotros teníamos buen plan, ejecutamos bien y pudimos llevarnos la victoria”, señaló el manager boricua Yadiel Molina.

Con la derrota, México comprometió seriamente sus posibilidades de clasificarse a las semifinales del torneo.

“No vamos a bajar la guardia, el día de hoy no se bateó pero seguimos aquí y el día de mañana vamos a venir con mentalidad ganadora. No se ha terminado, todo puede pasar, sé que no empezamos bien, pero aún quedan juegos y sabemos que el béisbol es impredecible”, expresó el manejador de México, Juan Gabriel Castro, tras la derrota.

México perdió su primer partido 6-5 ante Curazao, y su tercer juego será frente a Panamá este sábado 3 de febrero. Los Naranjeros tienen la obligación de ganar y esperar otros resultados para soñar con una posible Semifinal.

