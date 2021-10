MLB: A la baja la participación de peloteros mexicanos en las Mayores

Para nadie es sorpresa que en territorio mexicano se practica un béisbol de alto nivel y las exportaciones a las Grandes Ligas son prueba de ello. Sin embargo, la calidad de peloteros ya no es lo que preocupa sino la cantidad. Mientras el resto de América Latina está abarrotando las organizaciones de Las Mayores, los jugadores nacidos en México se cuentan por puñados y sus roles no suelen ser protagónicos, hecho que preocupa y decepciona a quienes se encargar de transmitir las emociones del diamante a los hogares.

“Es decepcionante, así tan claro como lo estoy diciendo. Venezolanos, dominicanos, puertorriqueños no es nada más la calidad sino la cantidad, los mexicanos se están quedando en calidad”, dijo en una mesa redonda virtual el comentarista de ESPN, Guillermo Celis. “Hoy es (Julio) Urías o son los Urías a lo mejor, considerando a Luis que tuvo un temporadón”. agregó.

En los últimos 10 años han subido 27 peloteros nacidos en México a las Grandes Ligas en donde destacan los nombres de Giovanny Gallegos, José Urquidy y los propios Urías. A pesar de la pandemia, el 2020 fue el año en el que más talento dio el gran salto a Las Mayores en la generación de Ramón Urías, Isaac Paredes, Víctor González, Luis González, Jesús Cruz y Alejandro Kirk.

“Se ha visto una evolución del pelotero mexicano en Grandes Ligas, todavía falta por hacer. Pero ¿ustedes se imaginan otra Fernandomanía? ¡Sería una locura! ¡Seria fabuloso! Eso es lo que debemos de esperar a la hora de que todos estos peloteros mexicanos que están en ligas menores y que van llegando poco a poco a Grandes Ligas y que no sean solo uno sino varios”, señaló Ernesto Jerez, cronista de ESPN.

En lo que va del 2021, un puñado de peloteros han sido reclutados por las organizaciones de Grandes Ligas para comenzar su proceso rumbo al mejor béisbol del mundo. Nombres como Luis Serna y Víctor Lizárraga de Leones de Yucatán han recibido la oportunidad de iniciar su camino, al igual que Héber Villalobos de la Academia Alfredo Harp Helú. El problema, según Celis, es cómo las organizaciones mexicanas quieren valuar a sus jóvenes prospectos.

“Las organizaciones mexicanas tienen todo derecho a cobrar, pero no pueden pedir las perlas de la virgen por un pelotero que va empezando y los equipos de Liga Mexicana quieren millonadas por ellos. Pero ese no es un nuevo problema, llevamos más de 10 años hablando de eso y no se hace nada, no se soluciona nada. De los últimos 10 años yo estoy decepcionado porque a mí me consta que hay calidad y que pueden estar a gran nivel en Grandes Ligas, pero se hace lo imposible por parte de las organizaciones para que eso suceda”, declaró Celis.

