MLB Playoffs 2025: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de la serie Phillies vs Dodgers?

La serie divisional continua en la MLB. Los Dodgers tendrán que esperar para poder volver a disputar una Serie de Conferencia pues, los actuales campeones de Serie Mundial no pudieron conseguir la tercera victoria al hilo ante los Phillies de Filadelfia. Ahora, los equipos se alista para el juego 4.

Con un rally de cinco carreras en la octava entrada el conjunto de Pensilvania se llevó el triunfo en el Juego 3 y logró extender la Serie a un partido más como mínimo. Kyle Schwarber fue el héroe del encuentro al conectar dos cuadrangulares impulsando tres carreras.

Brilló con dos cuadrangulares | AP

El local sigue sin ganar

La tendencia sigue en esta Serie donde el equipo local no logra llevarse la victoria. Los Dodgers consiguieron la victoria en los primeros dos partidos, mismos que se llevaron a cabo en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Hoy los Phillies respondieron con un triunfo en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Ahora los Dodgers no sólo buscarán conseguir su tercera victoria de la serie y acercarse a la siguiente ronda, sino que buscarán ser el primer equipo en este duelo en poder conseguir el triunfo jugando de local.

Los locales siguen sin ganar | AP

Falta de contundencia

Ambos equipos siguen sin demostrar la contundencia a la que nos tenían acostumbrados en la temporada regular. Los equipos sólo han logrado anotar en rallies de una sola entrada máximo dos. Shohei Ohtani y Bryce Harper siguen sin aparecer en lo que va de la Serie decepcionando a sus seguidores.

Ahora, en el juego 4 el japonés buscará volver a demostrar su poderío en el bat comandando a los Dodgers al tercer triunfo. Harper por su parte, quiere ayudar a su equipo a emparejar al serie y demostrar el por qué fueron el segundo mejor equipo de la conferencia.

Las defensivas han sido mejores | AP

¿Donde ver el partido?

El Juego 4 entre los Dodgers y Phillies se llevará a cabo en el Dodgers Stadium este jueves en punto de las 16:08 horas del centro de México y se podrá seguir a través de ESPN así como por streaming a través de Disney+

Fecha: jueves 9 octubre 2025

Lugar: Dodger Stadium

Hora: 16:08 horas del centro de México

Transmisión: ESPN 2 y Disney+

Continúa la serie | AP