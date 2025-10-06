Jorge del Valle asume la dirección general de los Diablos Rojos del México

Jorge del Valle tomó oficialmente las riendas de los Diablos Rojos del México como nuevo Director General, con la mira puesta en dos grandes metas: conquistar el tricampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y sumar a la organización escarlata a la fiesta del Mundial de Futbol 2026.

El movimiento se dio tras la decisión personal de Othón Díaz de dejar la dirección deportiva de los Pingos para enfocarse en su familia. Del Valle asume de inmediato el cargo con el respaldo del vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos, Santiago Harp Grañén.

Los Diablos Rojos tuvieron un cambio de dirección | MARIO GUZMÁN

Como primer encargo de la familia Harp, Jorge del Valle deberá mantener el alto nivel competitivo del equipo. Sin embargo, su visión va más allá del diamante: busca aprovechar el impacto del Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, para proyectar al club y al Estadio Alfredo Harp Helú como parte de la experiencia turística de la Ciudad de México.

"Vamos a buscar la manera de hacer que el futbol combine con el béisbol. Vamos a tener un evento tan importante con mucho turismo para que ésta también sea una sede turística para cualquiera que venga a conocer y a vivir la capital de México", explicó Jorge luego de ser anunciado como nuevo director de Diablos.

La directiva quiere sumar a los Diablos a la fiesta mundialista | IMAGO 7

Entre las primeras ideas que se analizan está modificar los horarios de los juegos de fin de semana para evitar coincidir con los partidos de la Selección Mexicana durante el torneo.

"Hemos estado analizando la posibilidad, de hacer una pequeña modificación en nuestro horario de fin de semana, intentando no empalmar con los juegos que va a tener México. No me gustaría que al mismo tiempo que está jugando México, estemos nosotros también jugando, más bien, buscar la manera para que ellos jueguen y luego, tal vez, empecemos nosotros un poquito más tarde", añadió.

Los Diablos tratarán de adaptar sus horarios por el Mundial | IMAGO 7

Lejos de ver el Mundial como una amenaza, los Diablos Rojos quieren adaptarse al contexto y convertir el “diamante de fuego” en una parada turística imperdible.

"Una de las prioridades es seguir haciendo que el Estadio Alfredo Harp Helú sea un escenario lleno de experiencias deportivas y de grandes números, entonces vamos a buscar que eso suceda, por eso te digo, modificaremos algunas cositas, buscando que no nos pegue directamente y que podamos apoyar", finalizó.