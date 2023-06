MLB quiere expandirse en Europa y ya planea juegos en Francia, Alemania y Países Bajos

Londres no puede faltar en una lista de excursiones a Europa. París es el próximo destino. ¿Por qué no ir a Alemania y Holanda? Es la pregunta que se hace MLB.

El béisbol de las Grandes Ligas tiene planes ambiciosos para Europa. Todo comenzará este fin de semana con una experiencia inglesa cuando los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago protagonicen una serie de dos juegos en Londres.

Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas fueron los animadores de una serie en Londres hace cuatro años, despachando seis jonrones en el bautizo europeo de las mayores que deparó mucha ofensiva — los Yankees ganaron 17-13 — más que el primer juego de la NFL en la capital del Reino Unido en 2017, cuando los Giants de Nueva York vencieron 13-10 a los Dolphins de Miami.

Aunque la pandemia de coronavirus frenó el ímpetu — la serie Cardenales-Cachorros — debió jugarse inicialmente en 2020 — el éxito del Clásico Mundial de beisbol reactivó el interés. Gran Bretaña ganó un juego en el torneo por primera vez y descubrió a una estrella en Harry Ford, el prospecto de los Marineros de Seattle que nació en Seattle pero tiene padres británicos.

“Hemos identificado al Reino Unido, Londres en particular, como el punto de partida para meternos en Europa”, comentó Chris Marinak, el director de operaciones y estrategia de MLB, a The Associated Press. “Sentimos que lo supimos demostrar en 2019. Al volver y poder tener una buena presentación ...vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa".

Gran Bretaña es el mercado más importante de MLB en Europa en cuanto de ingresos por derechos audiovisuales, venta de mercadería y suscriptores de sus productos digitales, aunque están muy detrás de México, Japón, Corea del Sur, China y Australia.

El análisis de GWI, firma que analiza audiencias, mostró que el interés por el béisbol entre los aficionados británicos subió de un 4% en 2019 a 5,9% el año pasado, según MLB. También indicó que los canales de redes sociales de MLB en Europa triplicaron sus seguidores desde 2019, alcanzando los 452.000.

La serie Nueva York-Boston, un par de partidos que convocó a casi 119.000 al Estadio de Londres, propulsó a que la BBC firmara un acuerdo el año pasado para transmitir un puñado de juegos, incluyendo la serie de Londres, cada temporada. BT Sport, una plataforma de suscripción que es el principal canal de MLB para el Reino Unido, renovó su acuerdo para transmitir 15 juegos por temporada.

“Sentimos que el Reino Unido nos ofrece un buen modelo de crecimiento en el mercado europeo", dijo Marinak.

Los Yankees desean ir a París en 2025. La liga aún no confirma el plan para la Ciudad de las Luces, pero Marinak destacó: “Tenemos mucho interés en Francia". El gremio de peloteros pactó con MLB para montar un juego en París en 2025 como parte del contrato colectivo firmado el año pasado.

En tanto, Londres será sede de una serie en 2023 y otra en 2026. Holanda, en virtud de la popularidad del béisbol en Aruba y Curazao — e Italia cuentan con las selecciones nacionales más fuertes de Europa, aunque la República Checa sigue en alza.

Alemania — el mercado número uno de la NFL en Europa — cuenta con una importante presencia militar de Estados Unidos y ha producido varios peloteros de Grandes Ligas, como Max Kepler de Minnesota.

“Estamos enfocados en fijarnos en Europa una vez al año, quizás ...implica un viaje largo y no encaja en la cadencia normal del calendario de la temporada, pero realmente creemos es que vital brindar juegos en directo al mercado”, afirmó Marinak.

