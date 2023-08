MLB: Tras conato de bronca, José Ramírez asegura que Tim Anderson es una persona irrespetuosa

En el juego entre los Guardianes de Cleveland y las Medias Blancas de Chicago en una jugada fuerte en la segunda base se detonó la situación que terminó con Ramírez golpeando a Anderson, quien cayó al piso en medio del caos. “La Para” habló tras el juego y explicó desde su punto de vista, qué llevó a que los ánimos se caldearan de esa manera.

“Yo entiendo que él (Tim Anderson) no está respetando el juego, no desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso porque puede lesionar a un muchacho. Aquí todo el mundo anda detrás de un futuro, tiene familia a quien mantener y es algo que (mala palabra), hay que cuidarse, hay que cuidarse y yo entendía que lo que él hizo no está bien”, inició explicando en antesalista de Guardianes.

“Me pegó muy fuerte a mí, se lo corregí y él lo que (hizo) me invitó a pelar y entonces, si me invitó a pelear, ya tenía que ejecutar”, señaló el dominicano.

Ramírez agregó que ha sido apoyado por completo por cada uno de los miembros de su equipo y que siente que todos los miembros de Cleveland le cubren las espaldas ante una situación que él en ningún momento quiso provocar.

“Él (Anderson) viene haciendo desde hace tiempo. Yo estoy cubriendo a mi equipo, a los muchachos jóvenes, tengo que protegerlos. Yo no andaba en son de buscar problemas, eso no fue mi punto, pelear, sino que ya él me invitó a pelear, así que vamos a hacerlo”, apuntó “La Para”.

“Yo siempre tengo el apoyo del equipo, nosotros siempre estamos unidos. De verdad que estoy muy contento con el (apoyo), no me siento contento con lo que pasó, porque tuve que salir del juego, tuve que dejarlos solos, pero siempre tengo el apoyo de ellos”, comentó.

Ramírez afirma que esta es la primera expulsión en su carrera como ligamayorista, debido a que, para él, buscar problemas no es una opción, simplemente quiere jugar el juego que ama y al ser cuestionado sobre si sabía que había tumbado a Anderson, de manera graciosa, simplemente se limitó a decir: “yo sentí que le di una (trompada)”.

Se espera que en los próximos días MLB anuncie las medidas disciplinarias que tomará en contra de los involucrados en la pelea, por lo que es casi seguro que tanto Ramírez como Anderson reciban una suspensión.

