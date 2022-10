¿Por qué no se transmitirá la Serie Mundial por TV abierta?

Los Astros de Houston y los Filis se verán las caras en la Serie Mundial, aunque la experiencia no será la misma para algunos en México

Y es que el Francotirador de RÉCORD compartió en su columna de este jueves que se romperá la tradición de casi seis décadas de transmisión de la Serie Mundial de Grandes Ligas en televisión abierta en nuestro país.

Televisa por primera vez desde 1963 no transmitirá el Clásico de Otoño. ‘Los Tres Amigos’: Toño De Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, no serán los encargados de la crónica de la serie de partidos por disputarse esta semana.

La televisora de Chapultepec decidió no comprar los derechos de la definición del título de la MLB, por lo que sólo será trasmitida en TV restringida (ESPN y Fox Sports). Esto debido a que Televisa prefirió no comprar los derechos para no competir con las señales privadas, pero sobre todo porque tiene el Mundial a menos de un mes y están haciendo todo lo posible por no gastar tanto como en ediciones anteriores, según el Franco.

LA JUGADA, DESDE MÉXICO

En este mismo esfuerzo de ahorro, La Jugada mundialista se realizará desde la CDMX; se presume que utilizarán el Estadio Azteca como escenario para enlazar a los reporteros que sí viajen a Qatar, por ello es que tampoco se verá a Toño de Valdés en tierras mundialistas.

